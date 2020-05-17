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Mansur Yavaş'ın adamları Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önünde drift skandalına imza attı

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Giriş: 17.05.2020 22:33
Güncelleme:17.05.2020 22:44
19 Mayıs töreni bahane eden Mansur Yavaş'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği Volkan Gültekin, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önünde drift yaptırdı. 19 Mayıs töreni çalışmasının boş alanda yapılması yerinde Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'nin önünün seçilmesi, Mansur Yavaş'ı hedef yaptı. Vatandaşlar Mansur Yavaş ve Gültekin'e tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği Volkan Gültekin, külliye önünde motosikletle drift yaptırdı. Vatandaşlar, Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesinin de yer aldığı Külliye'deki görüntülerin ardından Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Volkan Gültekin'ün düzenlediği tepki çeken driftte motosikleti kullananın Kent Konseyi'nden Alper Kaya olduğu öğrenildi.

Külliye önündeki tepki çeken görüntüleri ise "19 Mayıs töreni için ön hazırlık çalışması yapıyoruz" ifadeleriyle savundular.

Mansur Yavaş'a Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önündeki drift tepkisi
Mansur Yavaş'a Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önündeki drift tepkisi
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