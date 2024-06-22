Manisa’daki yangının bilançosu ağır oldu

Manisa’nın Salihli ilçesi Dibekdağı mevkiinde dün 11:30’da başlayan ve 2 mahallede etkili olan yangın sabaha karşı 01:00 sıralarında söndürüldü. Yangında 4 ev 1 ağıl 2 motosiklet, 1 traktör, iş makinesi yanarken ve 1 büyükbaş hayvan da kurtarılamadı. Yangın, yaklaşık 14 saatte kontrol altına alındı.