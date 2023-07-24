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Manisa’da orman yangını! Saruhanlı'daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Giriş: 24.07.2023 16:37
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alandan alevler yükseldi. İhbar üzerne bölgeye alevlerle mücadele için 12 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
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