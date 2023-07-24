Manisa’da orman yangını! Saruhanlı'daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alandan alevler yükseldi. İhbar üzerne bölgeye alevlerle mücadele için 12 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN