30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Manisa'da evde kumar oynayan 13 kişiye 54 bin lira ceza

Manisa'da evde kumar oynayan 13 kişiye 54 bin lira ceza

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
30.04.2020
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip bir evde kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye 54 bin 425 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde B.K'ye ait evde kumar oynandığı bilgisini edinen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILDI

Operasyonda evdeki 13 kişinin, oyun masalarında iskambil kağıtları, çeşitli renklerde üzerine rakam bulunan ve para yerine geçen markalarla sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığını belirleyen ekipler, ev sahibi B.K. ile evdeki 12 kişi hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve kumar oynadıkları için Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden toplam 54 bin 425 lira para cezası uygulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Evde kumar oynayan 13 kişiye şok ceza
Evde kumar oynayan 13 kişiye şok ceza
Alevli gece! Mahalleli sokağa döküldü
Alevli gece! Mahalleli sokağa döküldü
Definecilerin tuzağına düştü!
Definecilerin tuzağına düştü!
Başkan Erdoğan Hamza ismini verdi
Başkan Erdoğan "Hamza" ismini verdi
İSTOÇ'ta işyerinde yangın
İSTOÇ'ta işyerinde yangın
Filyasyon ekibine yol verme tartışması
Filyasyon ekibine "yol verme" tartışması
Kül yağmuru kamerada
Kül yağmuru kamerada
ABD'li polis çocuğa dehşeti yaşattı!
ABD'li polis çocuğa dehşeti yaşattı!
Cenaze töreni ülkeyi karıştırdı
Cenaze töreni ülkeyi karıştırdı
Trafikte şoke eden görüntü!
Trafikte şoke eden görüntü!
Korona testi tartışması! Ciple hastaneye girdi
Korona testi tartışması! Ciple hastaneye girdi
Yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı
Yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı
Daha Fazla Video Göster