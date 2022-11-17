17 Kasım 2022, Perşembe
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Manisa’da dehşete düşüren olay! Tüfekle vurduğu eşinin başında ağladıktan sonra intihara kalkıştı
Manisa'da bir kişi, takip ettiği boşanma aşamasındaki Hülya Alkan'ı pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Yaralanan eşinin başında bir süre ağılayan Ali Alkan, ardından tüfeğin namlusunu çenesinin altına dayayıp tetiği çekti. Ağır yaralanan Ali Alkan'ın eşinin başında ağladığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.