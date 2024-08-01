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Manisa’da ağaçlık alanda yangın

Manisa’da ağaçlık alanda yangın

İHA
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Giriş: 01.08.2024 13:06
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ağaçlara sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
Manisa’da ağaçlık alanda yangın
Manisa’da ağaçlık alanda yangın
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