01 Ağustos 2024, Perşembe
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Manisa’da ağaçlık alanda yangın
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ağaçlara sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.