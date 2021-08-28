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Manavgat'taki yangında evleri kül olan İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu

İHA
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Giriş: 28.08.2021 12:27
Türkiye'yi derinden etkileyen Manavgat'taki yangın 80 yaşındaki İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz'in de evlerini küle döndürmüştü. Devlet kısa sürede vatandaşın yaralarını sarmak için harekete geçti. Yeni evine kavuşan İbrahim Deniz "Ev o kadar güzel ki insan burada oturmaya kıyamaz. Var olsun devletimiz" dedi.
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