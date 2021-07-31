31 Temmuz 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Manavgat’ta lodos etkisi artırdı alevler yayıldı! Bir köy tahliye edildi
Sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisiyle birlikte yangın etki alanını genişletti. Ekiplerin alevlere müdahalesi de giderek güçleşiyor. Alevler bir köye sıçradı ve vatandaşlar tahliye edildi. Hayvancılık ve seracılık yapılan Haytalar Köyü boşaltıldı ve ekipler cansiperane alevlere karşı mücadele veriyor.