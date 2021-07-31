Manavgat’ta lodos etkisi artırdı alevler yayıldı! Bir köy tahliye edildi

Sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisiyle birlikte yangın etki alanını genişletti. Ekiplerin alevlere müdahalesi de giderek güçleşiyor. Alevler bir köye sıçradı ve vatandaşlar tahliye edildi. Hayvancılık ve seracılık yapılan Haytalar Köyü boşaltıldı ve ekipler cansiperane alevlere karşı mücadele veriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN