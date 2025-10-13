Maltepe D100 karayolunda trafiği tehlikeye sokan anlar! Sürücü ters yönde ilerledi

13 Ekim 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 22:19
Olay, bugün öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun sağ şeridinde bilinmeyen bir nedenle geri geri giderek yolda ilerledi. Yoğun trafikte yaşanan olay, aynı istikamette seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
