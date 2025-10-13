13 Ekim 2025, Pazartesi
Maltepe D100 karayolunda trafiği tehlikeye sokan anlar! Sürücü ters yönde ilerledi
Olay, bugün öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun sağ şeridinde bilinmeyen bir nedenle geri geri giderek yolda ilerledi. Yoğun trafikte yaşanan olay, aynı istikamette seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.