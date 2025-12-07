07 Aralık 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 04:25
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Olayda 2 kişi yaralanırken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.