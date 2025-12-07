İstanbul’u sağanak vurdu! Dükkanları su bastı

İstanbul için yapılan sağanak uyarılarının ardından başlayan yağış sabah saatlerine kadar etkili oldu. Sarı kod verilen İstanbul'da cadde ve sokaklar suyla dolarken, vatandaşlar yürümekte zorlanarak açık dükkanlara sığındı. Geceyi şimşeklerin aydınlattığı İstanbul'da yağışın öğlen saatlerinden sonra etkisini daha da arttırması bekleniyor.