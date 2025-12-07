07 Aralık 2025, Pazar

İstanbul'u sağanak vurdu! Dükkanları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Dükkanları su bastı

İstanbul'u sağanak vurdu! Dükkanları su bastı

Giriş: 07.12.2025 06:31
İstanbul için yapılan sağanak uyarılarının ardından başlayan yağış sabah saatlerine kadar etkili oldu. Sarı kod verilen İstanbul'da cadde ve sokaklar suyla dolarken, vatandaşlar yürümekte zorlanarak açık dükkanlara sığındı. Geceyi şimşeklerin aydınlattığı İstanbul'da yağışın öğlen saatlerinden sonra etkisini daha da arttırması bekleniyor.
