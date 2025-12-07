A Haber İstanbul sokaklarında! Yolları su bastı

İstanbul için yapılan sağanak uyarılarının ardından başlayan yağış sabah saatlerine kadar etkili oldu. Sarı kod verilen İstanbul'da belediyenin rögarları temizlememesi nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, vatandaşlar yürümekte zorlanarak açık dükkanlara sığındı. Geceyi şimşeklerin aydınlattığı İstanbul'da yağışın öğlen saatlerinden sonra etkisini daha da arttırması bekleniyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan İstanbul sokaklarında yaşananları aktarırken 'Yollarda su seviyeleri her geçen dakika yükseliyor ve su kaldırıma geliyor. ' ifadelerini kullandı.