11 Ağustos 2023, Cuma
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Malatya'daki ağır hasarlı binanın dinamitle yıkım anı A Haber ekranlarında
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede zemin hareketliliği sürerken dün akşam saatlerinde Malatya'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası bir metruk bina yıkılırken bazı ağır hasarlı binalar da yan yattı. Bölgede ağır hasarlı binaların yıkımları tüm hızıyla sürerken 13 katlı bir binanın dinamitle yıkım anı A Haber kameralarına yansıdı. A Haber muhabiri Barış Türel o anlarda yıkım çalışmaları hakkında bilgi verirken "280 kilogram patlayıcı döşendi ve 3500 delik açıldı. Malatya genelinde 1400 bina bu şekilde yıkılacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...