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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 12:47
Son dakika haberine göre AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54'de yerin 8.09 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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