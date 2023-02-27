27 Şubat 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mahalle yerle bir oldu! Geriye sadece Muhtar Nihat Derviş kaldı: Sözün bittiği yer…
Asrın felaketinde en çok yara alan yerlerin başında geliyor Hatay. Ama bir yer var ki adeta haritadan silinmiş durumda. 5 bin 200 nüfuslu Elektrik Mahallesi'nden bahsediyoruz. Burada çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Hayatta kalanlar ise mahalleyi terk edip gitti. Geride sadece tek bir kişi kaldı Muhtar Nihat Derviş... Derviş, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.