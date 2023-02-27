Mahalle yerle bir oldu! Geriye sadece Muhtar Nihat Derviş kaldı: Sözün bittiği yer…

Asrın felaketinde en çok yara alan yerlerin başında geliyor Hatay. Ama bir yer var ki adeta haritadan silinmiş durumda. 5 bin 200 nüfuslu Elektrik Mahallesi'nden bahsediyoruz. Burada çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Hayatta kalanlar ise mahalleyi terk edip gitti. Geride sadece tek bir kişi kaldı Muhtar Nihat Derviş... Derviş, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN