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Mahalle yerle bir oldu! Geriye sadece Muhtar Nihat Derviş kaldı: Sözün bittiği yer…

Asrın felaketinde en çok yara alan yerlerin başında geliyor Hatay. Ama bir yer var ki adeta haritadan silinmiş durumda. 5 bin 200 nüfuslu Elektrik Mahallesi'nden bahsediyoruz. Burada çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Hayatta kalanlar ise mahalleyi terk edip gitti. Geride sadece tek bir kişi kaldı Muhtar Nihat Derviş... Derviş, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 10:00
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Mahalle yerle bir oldu! Geriye sadece Muhtar Nihat Derviş kaldı: Sözün bittiği yer…

Çifte felaket koca bir mahalleyi yerle bir etti.

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Mahalle yerle bir oldu! Geriye sadece Muhtar Nihat Derviş kaldı: Sözün bittiği yer…

Geriye sadece o, Muhtar Nihat Derviş kaldı.

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Mahalle yerle bir oldu! Geriye sadece Muhtar Nihat Derviş kaldı: Sözün bittiği yer…

Nihat Derviş 20 yıldır Hatay'da bulunan Elektrik Mahallesinin muhtarlığını yapıyordu ve yaşanan depremler sonrası bu mahallede ayakta kalan hasar almayan bina kalmadı.

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Mahalle yerle bir oldu! Geriye sadece Muhtar Nihat Derviş kaldı: Sözün bittiği yer…

Yaklaşık bin kişi de bu sokaklarda hayatını kaybetti.

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Mahalle yerle bir oldu! Geriye sadece Muhtar Nihat Derviş kaldı: Sözün bittiği yer…

Derviş, yaşadıklarını ATV muhabiri Samed Öztaylan'a anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;