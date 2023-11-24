24 Kasım 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Lübnanlı yolcuların vücutlarına sarılı sahte 580 bin dolar ele geçirildi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalima'nında görevli polis ekipleri, 16 Kasım'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan havalanan bir uçaktan inen ve ülkeye giriş yapan Omar Z. (28) ile Jouheir I. (22) isimli 2 yolcunun kıyafetlerinde şişkinlik olduğunu fark etti. Yolcuları X-Ray cihazından geçtikten sonra takip etmeye devam eden ekipler 2 kişiyi alıp risk analiz odasına götürerek burada üstlerini aradı. Yolcuların yine X-Ray cihazından geçen çantalarını da kontrol eden ekipler çantanın içinde para sayma makinesi buldu. Omar Z. ile Jouheir I.'nin üst aramasını yapan ekipler, yolcuların üstlerine sarılı vaziyette 580 bin dolar ele geçirdi. Dolarların sahte olduğunu tespit eden ekipler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.