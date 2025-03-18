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Lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını kopardı! O anlar kamerada

Lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını kopardı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 23:29
İzmir'in Tire ilçesinde, bir kişi, sanayi sitesindeki bir lokantanın önünde asılı Türk bayrağını yerinden kopardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli İ.Ö. kısa sürede yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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Lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını kopardı! O anlar kamerada
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