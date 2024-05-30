30 Mayıs 2024, Perşembe
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Lig bitti kavga bitmedi! Kalamış'ta Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi | Ufak çaplı yangın çıktı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile bir araya geldiği seçim etkinliğiyle Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarının aynı anda Kalamış'ta yapılması kavgaya neden oldu. Atılan meşaleler yüzünden Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde yangın çıktı.