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Lehim makinesinden çıkan yangın iş yerini kül etti!

Lehim makinesinden çıkan yangın iş yerini kül etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 21:32
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir tamircide lehim makinesinden çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Lehim makinesinden çıkan yangın iş yerini kül etti!
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