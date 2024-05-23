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Meteoroloji'den 15 il için uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 08:56
Meteoroloji, 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
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