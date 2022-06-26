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Kurban pazarlarında yoğunluk başladı! İstanbul’da kurbanlık fiyatları ne kadar? Ümraniye’de kurban pazarında son durum

A Haber
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Giriş: 26.06.2022 10:13
Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar, kurban pazarlarında satışa sunulmaya başlandı. Kurbanlığını alırken kimi kilosuna baktı, kimiyse güzelliğine. Kurban pazarlarındaki son durumu A Haber muhabiri Esra Keskin, İstanbul Ümraniye'den aktardı.
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