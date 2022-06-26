26 Haziran 2022, Pazar
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Kurban pazarlarında yoğunluk başladı! İstanbul’da kurbanlık fiyatları ne kadar? Ümraniye’de kurban pazarında son durum
Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar, kurban pazarlarında satışa sunulmaya başlandı. Kurbanlığını alırken kimi kilosuna baktı, kimiyse güzelliğine. Kurban pazarlarındaki son durumu A Haber muhabiri Esra Keskin, İstanbul Ümraniye'den aktardı.