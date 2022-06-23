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Haberler Galeri Kurbanlık fiyatları açıklandı: 2022 sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları açıklandı: 2022 sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı'na hazırlıklar başladı. Besicilerle kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, il bazında kurbanlık fiyatları belli oldu. Kurbanlık alımının son güne bırakmak istemeyen vatadandaşlar, il il kurbanlık fiyatları hakkında detayları araştırıyor. Peki, sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 kurbanlık fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 16:24
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Kurbanlık fiyatları açıklandı: 2022 sığır, dana, koç, koyun, keçi küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala kurbanlık alımları da başladı. Kurban pazarlarının kurulmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları oldu. Peki, sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 kurbanlık fiyatları...

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Kurbanlık fiyatları açıklandı: 2022 sığır, dana, koç, koyun, keçi küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2022 yılı içerisinde ülke genelinde ortalama fiyatların, büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında olması bekleniyor.

İşte besiciler tarafından açıklanan rakamlara göre, il il kurbanlık fiyatları:

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Kurbanlık fiyatları açıklandı: 2022 sığır, dana, koç, koyun, keçi küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

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Kurbanlık fiyatları açıklandı: 2022 sığır, dana, koç, koyun, keçi küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

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Kurbanlık fiyatları açıklandı: 2022 sığır, dana, koç, koyun, keçi küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL