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Kurbanlık fiyatları açıklandı: 2022 sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurbanlık fiyatları ne kadar? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı'na hazırlıklar başladı. Besicilerle kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, il bazında kurbanlık fiyatları belli oldu. Kurbanlık alımının son güne bırakmak istemeyen vatadandaşlar, il il kurbanlık fiyatları hakkında detayları araştırıyor. Peki, sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 kurbanlık fiyatları...