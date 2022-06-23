Kurbanlık fiyatları açıklandı: 2022 sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala kurbanlık alımları da başladı. Kurban pazarlarının kurulmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları oldu. Peki, sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 kurbanlık fiyatları...