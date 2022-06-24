HaberlerGaleriKurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı! Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022?
Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı! Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022?
Kurbanlık fiyatları ne kadar? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı'na hazırlıklar başladı. Besicilerle kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, il bazında kurbanlık fiyatları belli oldu. Kurbanlık alımının son güne bırakmak istemeyen vatadandaşlar, il il kurbanlık fiyatları hakkında detayları araştırıyor. Peki, sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 kurbanlık fiyatları...
Giriş Tarihi: 24.06.2022 09:51Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 10:04