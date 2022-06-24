Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı! Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022?

KURBAN KESİM KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Diğer taraftan kurban kesimi için alanda 5 ünite oluşturuldu ve kayıtlar da alınmaya başlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin alanla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu sene de kurban satış ve kesim merkezimizi tüm detayları düşünerek hazır hale getirdik. İlk kurbanlıklar da merkezimize giriş yaptı. Bu sene de Sultanbeyli'yi tercih eden tüm kurban satıcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Hemşehrilerimiz ve kurban satıcılarımız için her ayrıntıyı düşündük. Merkezimizde mescit, berber, banyo, dinlenme noktası ve ücretsiz internet erişimi gibi imkanlar sağlayacağız. Beş ünitemizle de kurban kesim hizmeti sunacağız. Ben şimdiden Kurban Bayramı'na hep birlikte hayırla ulaşmamızı temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum" dedi.

