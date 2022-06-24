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Haberler Galeri Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı! Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022?

Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı! Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022?

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı'na hazırlıklar başladı. Besicilerle kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, il bazında kurbanlık fiyatları belli oldu. Kurbanlık alımının son güne bırakmak istemeyen vatadandaşlar, il il kurbanlık fiyatları hakkında detayları araştırıyor. Peki, sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 kurbanlık fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.06.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 10:04
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Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı! Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022?

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban satış ve kesim merkezlerinde de hareketlilik başladı. Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu sene de tüm detaylarıyla oluşturulan kurban satış ve kesim merkezine ilk kurbanlıklar giriş yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı! Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022?

Sultanbeyli Belediyesi tarafından oluşturulan kurban satış ve kesim merkezine ilk kurbanlıklar geldi. Veteriner ve zabıta ekiplerinin gerekli kontrollerinin ardından kurbanlıklar alana alınmaya başladı. Tüm detayların düşünüldüğü kurban satış ve kesim merkezinde hem satıcılar hem de alıcılar için birçok alan faaliyete sokuldu.

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Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı! Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022?

Kurban satış ve kesim merkezinde berber, duş, mescit, bebek bakım odası, kurban kayıt bürosu, güvenli ödeme noktası, veteriner, elektronik kantar gibi tüm detaylar düşünüldü. Ayrıca belediye tarafından kurban alanına ücretsiz servis imkanı da sağlandı. Cumartesi ve pazar günleri kent meydanından saat 10.00 ile 17.00 arasında her saat başında ücretsiz servis kaldırılacak.

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Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı! Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022?

KURBAN KESİM KAYITLARI DEVAM EDİYOR
Diğer taraftan kurban kesimi için alanda 5 ünite oluşturuldu ve kayıtlar da alınmaya başlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin alanla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu sene de kurban satış ve kesim merkezimizi tüm detayları düşünerek hazır hale getirdik. İlk kurbanlıklar da merkezimize giriş yaptı. Bu sene de Sultanbeyli'yi tercih eden tüm kurban satıcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Hemşehrilerimiz ve kurban satıcılarımız için her ayrıntıyı düşündük. Merkezimizde mescit, berber, banyo, dinlenme noktası ve ücretsiz internet erişimi gibi imkanlar sağlayacağız. Beş ünitemizle de kurban kesim hizmeti sunacağız. Ben şimdiden Kurban Bayramı'na hep birlikte hayırla ulaşmamızı temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum" dedi.

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Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı! Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022?

Sultanbeyli'ye gelen kurban satıcısı, "Belediyenin imkanlarından dolayı memnunuz. Hayvanların çadırları yapılmış. Kesim alanı var, abdesthane var, namaz yeri var burada her şey mevcut" dedi.