Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...

Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından fiyat sorgulaması sürüyor. Pazarlarda kurbanlıklar satışa çıkarken, illere göre fiyatlarda değişkenlik gösterebiliyor. İl il güncel kurbanlık fiyatlarını yazımızda ele aldık. Peki, küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...