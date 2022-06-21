21 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...

Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...

Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından fiyat sorgulaması sürüyor. Pazarlarda kurbanlıklar satışa çıkarken, illere göre fiyatlarda değişkenlik gösterebiliyor. İl il güncel kurbanlık fiyatlarını yazımızda ele aldık. Peki, küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 18:44 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 18:44
  • 1
  • 15
Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...

Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları kaç para? sorularına yanıt araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala illere göre kurbanlık fiyatları belli olmaya başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, il bazında kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Peki, küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, türü ve yaşına göre değişiklik gösteriyor.

  • 3
  • 15
Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...

İşte il il küçükbaş ve büyükbaş 2022 kurbanlık fiyatları:

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

  • 4
  • 15
Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

  • 5
  • 15
Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL