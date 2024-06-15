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Kurban pazarlarında son durum! Deprem bölgesinde kurban pazarlarında son durum ne?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 15.06.2024 16:29
Son dakika haberleri…Kurban Bayramı artık başladı arife heyecanı yaşanıyor. Peki deprem bölgesindeki kurban pazarlarında son durum ne? Ayrıntılar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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