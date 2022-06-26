Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 9 günlük tatil beklentisi Kabine gündeminde

Son dakika haberi... Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? Yeni haftada toplanacak Kabine'nin gündeminde bu soru da olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir gündemle toplanacak. Milyonlar asgari ücrete zam gelecek mi? sorusuna yanıt ararken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplantıda bir sunum yapacağı belirtildi. Ayrıca toplantının ana maddeleri arasında Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusu da yer alıyor. Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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