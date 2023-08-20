Kur’an’ın insanlığa getirdiği değerler | ANALİZ

Etnik, mezhepsel ve aşırı milliyetçilik gibi yaklaşımlar düşmanlık ve nefret tohumları ekerek adeta virüs gibi insanlığı tehdit ediyor. Öyle ki tüm dünyada olduğu gibi maalesef bugünlerde Türkiye'de de görülüyor kargaşaya zemin hazırlayan bu aşırı milliyetçilik anlayışı. Peki neden? Detaylar analiz haberimizde...

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