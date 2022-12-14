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Kumluca'da sel felaketi! Korkunçlar anlar kamerada

AA
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Giriş: 14.12.2022 11:14
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, su basan iş yerleri ile sürüklenen eşyalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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