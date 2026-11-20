Asırlardır ayakta duran Binbirdirek Sarnıcı! İstanbul'un yer altındaki tarihi mirası büyülüyor

İstanbul'un tarih boyunca su ihtiyacını karşılayan önemli yer altı yapılarından Binbirdirek Sarnıcı, asırlara meydan okuyan mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Geçmişte kentin su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan tarihi sarnıç, günümüzde birbirinden özel kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un yer altındaki bu eşsiz mirasının geçmişten günümüze uzanan hikâyesi ekranlara geliyor.