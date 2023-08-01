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Küçüksu Deresi hastalık saçıyor

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Giriş: 01.08.2023 16:58
Güncelleme:01.08.2023 16:58
İstanbul Beykoz’da bulunan Küçüksu Deresi’nin üstü çöplerle kaplandı. Sıcaklarla birlikte dereden yayılan kötü koku hastalık saçıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid detayları aktardı.
Küçüksu Deresi hastalık saçıyor
Küçüksu Deresi hastalık saçıyor
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