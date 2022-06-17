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Küçükçekmece’de iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

A Haber
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Giriş: 17.06.2022 09:53
Güncelleme:17.06.2022 09:53
Küçükçekmece’de, 14 yaşındaki kızın iş yerinde taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Mahalle sakinleri iş yerinin önünde toplanıp şahsı linç etmek isterken, polis ekipleri ise şahsı gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü. İstanbul Valiliği de konu ile ilgili açıklama yaptı.
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