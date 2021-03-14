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Kreşteki şiddetin adresi bu kez Sakarya! Küçük çocuğu kaldırıp acımadan yere vurdu

A Haber
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Giriş: 14.03.2021 19:31
Güncelleme:14.03.2021 19:32
Kreşte şiddet skandalı... Sakarya'daki bir kreşte 5 buçuk yaşındaki çocuğa şiddet uygulandı. Skandalı şiddete uğrayan çocuğun sözleri ortaya çıkardı. Ailesi 5 buçuk yaşındaki çocuğunun 'başım ağrıyor' demesinden şüphelenince gerçek ortaya çıktı. İnsanlık dışı görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı. İşte A Haber ihbar hattımıza gelen o görüntüler.

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