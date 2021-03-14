Kreşte skandal görüntüler! Küçük çocukları darbedilen aile A Haber'e konuştu

Geçtiğimiz hafta içerisinde Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir kreşte 2 yıl önce çocuklara şiddet uygulandığı görüntüler ortaya çıkmıştı ve görüntülere sosyal medyadan tepkiler ise çığ gibi büyümüştü.

Bu kez kreşteki skandalın adresi ise Sakarya!

Uzun ailesi iki çocuğunu verdikleri kreşte yaşananlar sonrası şoke oldu. 5 buçuk yaşında kreşteki öğretmeni tarafından darbedilen erken çocuğunun şiddete uğradığını ise yine aynı kreşte olan ablası deşifre etti.

KREŞTE ŞOKE EDEN OLAY!

Yaşanan skandalı A Haber'e anlatan çocukların babası Tümay Uzun, "Çocukları kreşten almaya gittiğimde oğlumun başının acıdığını söylemesi ve ağlaması üzerine ablasına sordum. Ablası 'öğretmenim itti' dedi. Şüphelenip kreşe döndüm ve güvenlik kamerası kayıtlarını istedim. Kayıtları izleyince gerçek ortaya çıktı. Görüntüler üzerine kreş müdürüne görevli öğretmeni şikayet ettim. Kreş müdürü öğretmenin görevine devam edeceğini ifade edip iki çocuğumun kreşle ilişiğini kesti. Gerekli yerlere şikayette bulundum. Hakkımızı arayacağız" dedi.

ŞİDDET ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

5 buçuk yaşındaki küçük çocuğun kreşteki görevli öğretmenin tarafından şiddete uğradığı o anların ise güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. İnsanlık dışı görüntülerde küçük çocuğun top havuzunda oynadığı esnada öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldığı görülüyor.