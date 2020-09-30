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Kovid-19 aşısı denemeleri sürüyor! Aşı denemelerinde son aşama! Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? A Haber'de anlattı

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Giriş: 30.09.2020 11:59
Güncelleme:30.09.2020 13:56
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Diğer yandan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs aşısı denemeleri Kocaeli’de de sürüyor. Peki aşı çalışmalarında son durum ne? Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları canlı yayında anlattı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, son gelişmeleri anlatırken bir hafta önce aşı olan sağlık çalışını neler hissettiklerini paylaştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Diğer yandan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs aşısı denemeleri Kocaeli'de de sürüyor. Peki aşı çalışmalarında son durum ne? Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları canlı yayında anlattı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, son gelişmeleri anlatırken bir hafta önce aşı olan sağlık çalışını neler hissettiklerini paylaştı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Aşı çalışmaları dünyada olduğu gibi bizde de devam ediyor. Bizde böyle bir çalışmanın yapılmasından mutluluk duyuyoruz. Çin'den gelen çalışma inaktif virüs aşısı bu. Sağlık çalışanlarında uygulanacak" ifadelerini kullandı.

"GAYET İYİ GİDİYOR"

Sıla Hoca, "Geçen haftadan beri aşıları yapmaya başladık. Şu an için gayet iyi gidiyor. Ümit ediyoruz ki iyi bir sonuç verir" dedi.

"İYİ HİSSEDİYORUM"

Bir hafta önce aşı olan sağlık çalışanı "Bu çalışmada hem bilimsel katkıda bulunmak hem de diğer çalışanlara örnek olmak amacıyla gönüllü olmayı kabul ettim. Aşımı oldum gayet iyi hissediyorum. Herhangi bir yan etki yok. Çok rahatım şu an" şeklinde konuştu.

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