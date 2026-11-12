Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler birbirine girdi! 13 gözaltı

İstanbul Pendik'teki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler arasında yolcu alma meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 13 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin polis aracının önünde de kavgaya devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakılırken, 10 kişi hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.