Afyonkarahisar'da akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu! Şoför son anda kurtuldu
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi girişindeki Ballık Kavşağı'nda yaklaşık 30 ton akaryakıt taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje devrildi. Kazanın ardından tanker bir anda alevlere teslim olurken, şoför son anda araçtan atlayarak canını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.