Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk! Ağrı ve Kars'ta yollar buz tuttu

Doğu Anadolu'da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı'da hayvan borsasına getirilen büyükbaş hayvanlar buz tutan zeminde yürümekte zorlanırken, bazıları kayarak yere düştü. Kars'ta ise göllerin yüzeyi buzla kaplandı, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde araçlarının camlarını buz tutmuş halde bulan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı sürücüler otomobillerini soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.