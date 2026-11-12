Kelebekler Vadisi davasında tahliye kararı: Hamile eşini uçurumdan ittiği iddia edilen Hakan Aysal serbest kalıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası tazminatı için uçurumdan iterek öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal hakkında tahliye kararı verildi. Dosya temyiz aşamasındayken Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun aldığı kararın ayrıntılarını gazeteci Vural Efecik canlı yayında aktardı.