Aşı denemelerinde son aşama! Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? A Haber'de anlattı

"İYİ HİSSEDİYORUM"

Bir hafta önce aşı olan sağlık çalışanı "Bu çalışmada hem bilimsel katkıda bulunmak hem de diğer çalışanlara örnek olmak amacıyla gönüllü olmayı kabul ettim. Aşımı oldum gayet iyi hissediyorum. Herhangi bir yan etki yok. Çok rahatım şu an" şeklinde konuştu.