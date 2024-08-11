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"Koşan Adam" Yeniceli’nin hikayesi nasıl başladı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2024 09:33
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Corum köyünde yaşayan Akın Yeniceli renkli kişiliği ile dikkat çekiyor. "Koşan Adam" lakabıyla bilinen ultramaratoncu Yeniceli, bugüne kadar katıldığı yarışlarda 113 madalya kazandı.
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Koşan Adam Yeniceli
"Koşan Adam" Yeniceli
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