Korumak istediği yolcu taksiyi kaçırdı! O anlar kamerada...

Antalya'da taksi ile yolculuk yapan kişinin önü, husumetlileri tarafından kesildi. Olay anında ne yapacağını bilmeyen yolcu, taksi şoförünün araçtan inmesiyle taksiyi kaçırdı. Öte yandan taksiyi kaçıran yolcunun en yakın polis merkezine giderek taksiyi teslim ettiği, taksi şoförünün ise taksisini polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi. O anlar kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...

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