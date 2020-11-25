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Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 25.11.2020 16:11
Güncelleme:25.11.2020 16:21
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Vaka sayısındaki artış nasıl durdurulacak? Ağır hasta sayısı neden artıyor? Süreç nereye doğru gidiyor? Toplu taşımada yoğunluk nasıl düşürülecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Vaka sayısındaki artış nasıl durdurulacak? Ağır hasta sayısı neden artıyor? Süreç nereye doğru gidiyor? Toplu taşımada yoğunluk nasıl düşürülecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haberde yanıtladı KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ A HABER'DE YANITLADI
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