Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Vaka sayısındaki artış nasıl durdurulacak? Ağır hasta sayısı neden artıyor? Süreç nereye doğru gidiyor? Toplu taşımada yoğunluk nasıl düşürülecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Vaka sayısındaki artış nasıl durdurulacak? Ağır hasta sayısı neden artıyor? Süreç nereye doğru gidiyor? Toplu taşımada yoğunluk nasıl düşürülecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.