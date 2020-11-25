SIKI TEDBİRLERE İHTİYAÇ OLABİLİR

Maalesef artışlar devam ediyor. Bu artışlar beklenen bir durum bu artışlar olduğu için bu tedbirlere geçildi. Bu artışlar bize tedbirlerin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren Pazartesiden sonra bir miktar duraklama ve düşüş başlayabilir. Umarım başarırız ama başaramazsak tabi daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulabilir ki ben öyle olmasını hem istemiyorum hem de inşallah olmaz diye umut ediyorum.