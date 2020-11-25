Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de yanıtladı
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Vaka sayısındaki artış nasıl durdurulacak? Ağır hasta sayısı neden artıyor? Süreç nereye doğru gidiyor? Toplu taşımada yoğunluk nasıl düşürülecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Vaka sayısındaki artış nasıl durdurulacak? Ağır hasta sayısı neden artıyor? Süreç nereye doğru gidiyor? Toplu taşımada yoğunluk nasıl düşürülecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SIKI TEDBİRLERE İHTİYAÇ OLABİLİR
Maalesef artışlar devam ediyor. Bu artışlar beklenen bir durum bu artışlar olduğu için bu tedbirlere geçildi. Bu artışlar bize tedbirlerin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren Pazartesiden sonra bir miktar duraklama ve düşüş başlayabilir. Umarım başarırız ama başaramazsak tabi daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulabilir ki ben öyle olmasını hem istemiyorum hem de inşallah olmaz diye umut ediyorum.
YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?
İnsan hareketliliğini azaltacak gelebilir ama bunları bugünden konuşup karamsar bir şey vermek de istemiyorum. Ama dileğimiz şu bizim şu anda toplumsal alanda alınan tedbirler yeterli. İşe yarayacağına inanıyorum ama burada önemli olan şu bu tedbirleri bypass etmemek lazım.
KİMSE KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMESİN
Kimse güvende hissetmesin en güvenli yol enfekte olmamak. Hastalığın kimde nasıl seyrettiği belli olmuyor.
TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK NASIL DÜŞÜRÜLECEK?
Zorunlu değilse evden çıkmayalım toplu taşımaya binmeyelim. İdeal olanı evden çalışmak.
TEDBİRLERE NEDEN UYULMUYOR?
Kapalı mekanlarda hep birlikte yeme içme çok tehlikeli.
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