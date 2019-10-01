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01.10.2019
Korkunç anlar kamerada! Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu
Güney Afrika’da minibüs, bir taksi ve otomobille çarpıştı. Takla atan minibüsteki yolcular, yola savruldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı feci kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
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