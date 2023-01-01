Kör nokta kazalara sebebiyet veriyor! Görünmeyen tehlike kör nokta

Son yıllarda, trafikte, "kör nokta" kaynaklı kazalar oldukça sık olmaya başladı. Peki, birçok insanın ölümüne neden olan, "kör nokta" kazalarına karşı nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...

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