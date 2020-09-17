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Köpekten kurtulmak isterken cinsel saldırıya uğradı

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Giriş: 17.09.2020 14:14
Güncelleme:17.09.2020 14:15
İstanbul Sarıyer’de bir köpek saldırısına uğrayan kadın kurtulmak için şüphelinin aracına bindi. Bu sırada cinsel saldırıya da uğrayan kadın araçtan atıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan şüpheli mağdurun şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…
Köpekten kurtulmak isterken cinsel saldırıya uğradı
Köpekten kurtulmak isterken cinsel saldırıya uğradı
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