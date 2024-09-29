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Köpeğini tasmasız gezdirdi uyaranlara saldırdı

Köpeğini tasmasız gezdirdi uyaranlara saldırdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 14:33
Beşiktaş Maçka Parkı’nda köpeğini tasmasız gezdiren bir şahıs, kendisini uyaran 1’i kadın olmak üzere 2 kişiye saldırdı. Kadın ve bir adamı yumruklarla darp ettiği anlar cep telefonuna yansıyan saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.
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