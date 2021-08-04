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Konya’daki katliamda yeni gelişme! 7 kişi öldürülmüştü 10 şüpheli tutuklandı

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Giriş: 04.08.2021 01:57
Güncelleme:04.08.2021 01:58
Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. Saldırgan Mehmet Altun'un yakalanmasını yönelik çalışmalar ise sürüyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Konya'da, Mehmet Altun'un (33), husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe verdiği olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırgan Mehmet Altun'un yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AKRABALARI KONUŞMUŞTU

Konya'nın Meram ilçesinde, silahla vurularak öldürülen aynı aileden 7 kişinin akrabası Erol Şan, "Devletimiz yanımızdaydı. Acımızı paylaştılar. Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın. Biz bir bütünüz. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Erzurum'da beraber mücadele ettik. Kimse bizi ayıramaz." dedi.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta 2 gün önce baba Yaşar ve anne İpek ile çocukları Barış, Serap, Serpil, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın silahla öldürülmesinin ardından, Karatay ilçesindeki taziye evinde gazetecilere açıklama yapan Şan, yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür eden Şan, "Devletimiz yanımızdaydı. Acımızı paylaştılar. Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın. Biz bir bütünüz. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Erzurum'da beraber mücadele ettik. Kimse bizi ayıramaz." ifadesini kullandı.

BARIŞILACAKTI

Şan, Dedeoğulları ailesi ile karşı taraf arasındaki küskünlüğün sona erdirilmesi için çabaların olduğuna işaret ederek, "Karşı aileden barış teklifi geldi. 'Bizi barıştırın, barışalım, aramızdaki gerginlik son bulsun' diye teklifte bulundular." diye konuştu.

Katil zanlısının, nasıl bu kadar kin biriktirerek kapıya geldiğine anlam veremediğini belirten Şan, şunları kaydetti:

"Yaşar ağabey ona ne yaptı da bu kadar kin besledi. Çıkıp kapıya gelmiş, 7 tane insanımızı katletti. Tek bir canlı köpeğimiz kalıyor, ona da 3 tane kurşun sıkıyor. Bu insanı buraya yönlendiren kim ya da kimler. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Ben de 20 yıldır burada yaşıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Benim sağım, solum, önüm hepsi Türk."

7 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'nın Meram ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cenazeleri, merkez Karatay ilçesinden Saraçoğlu Mezarlığına getirildi. Cenaze namazları kılınan kurbanların tabutları bir süre omuzlarda taşındı, dualarla toprağa verildi.

"KEDİ" HUSUMETİ GEÇEN MAYISTA TAŞLI SOPALI KAVGAYA NEDEN OLMUŞ

Öte yandan, iki aile arasında 'kedi' nedeniyle başlayan husumetin geçen mayıs ayında taşlı sopalı kavgaya neden olduğu öğrenildi.

KONYA VALİLİĞİ: SORUŞTURMA TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLEREK ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR

Konya Valiliğinden, 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili yapılan açıklamada, soruşturmanın tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "30 Temmuz 2021 günü saat 19.00 sularında Meram ilçemizde meydana gelen elim olayda, maalesef aynı aileden 7 kişi silahla öldürülmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir" denildi.

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