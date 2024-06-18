18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Konya'da tarım işçileriyle esnaf arasında meydan muharebesi! Taşlı sopalı kavga kamerada! 1'i ağır 8 yaralı

DHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2024 14:20
Güncelleme:18.06.2024 14:21
Konya'da tarım işçileri ile bölge esnafı arasında hesap nedeniyle çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Taşlı sopalı kavgaya dönüşen tartışma nedeniyle 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Tarım işçileriyle esnaf arasında meydan savaşı
Tarım işçileriyle esnaf arasında meydan savaşı
Dağların yamacında şirin bir ilçe
Dağların yamacında şirin bir ilçe
Yavru leyleklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Yavru leyleklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Konya’da arpa ekili arazi alev alev yandı
Konya'da arpa ekili arazi alev alev yandı
Kurtuluş Osman platosunda bayram
Kurtuluş Osman platosunda bayram
Tuzla’da fabrika yangını
Tuzla'da fabrika yangını
Adana sıcağı vatandaşı termosla gezdirdi
Adana sıcağı vatandaşı termosla gezdirdi
Güney Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Güney Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Tuzla’da fabrika yangını
Tuzla'da fabrika yangını
Anadolu’nun kalbinde bir cennet
Anadolu’nun kalbinde bir cennet
Ordulu kadınların dut pekmezi mesaisi
Ordulu kadınların dut pekmezi mesaisi
Denize 2 giren şahıs boğulma tehlikesi yaşadı
Denize 2 giren şahıs boğulma tehlikesi yaşadı
Daha Fazla Video Göster